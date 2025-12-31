Глава Генштаба раскрыл поставленную Путиным задачу в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в 2026 году поставил задачу продолжить расширять полосу безопасности для мирной жизни Белгородской и Курской областей. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Президентом РФ поставлена задача в 2026 году продолжить расширение полосы безопасности ради мирной жизни Белгородской и Курской областей», — цитирует РИА Новости Герасимова. По его словам, в декабре возросли темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, освобождены 7 населенных пунктов.

Также Герасимов заслушал доклады командующего группировкой «Север» по обстановке, а также командиров соединений о результатах боевой работы. Он отметил, что группировка взяла под контроль около 950 кв. км в Сумской и Харьковской областях, освободив 32 населенных пункта. Сейчас бойцы группировки в освобожденных районах Курской области проводят разминирование Суджанского, Глушковского и Кореневского районов. В целом, как подчеркнул начальник Генштаба, за месяц ВС РФ освободили больше 700 кв. км территории.

Ранее стало известно, что многие мировые лидеры осудили попытку дронов ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. О ситуации, в том числе высказался и президент США Дональд Трамп, заявив, что очень рассержен действиями Украины. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский, спустя сутки после самого инцидента, заявил, что атака по резиденции это якобы фейк. Главное об СВО к 30 декабря — в материале URA.RU.