У российских войск есть перспективы полного освобождения территорий Донбасса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 29 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

© Администрация президента РФ

— Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам во взаимодействии с войсками «Запад» и «Центр» полностью освободить территорию Донбасса, — передает слова главы государства сайт Кремля.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что с начала года российские военные взяли под контроль 334 населенных пункта, 32 из которых — только за последний месяц.

29 декабря также стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, 28 декабря военнослужащие группировки войск «Днепр» освободили Степногорск Запорожской области.

Глава Министерства обороны Андрей Белоусов в свою очередь рассказал, что украинские силовые структуры в текущем году потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, благодаря ударам ВС РФ сейчас на Украине из строя выведены около 70 процентов тепловых централей и 37 процентов электростанций.