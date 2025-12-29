Путин поручил пресекать попытки помешать российским военным в Купянске

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что любые попытки противника помешать действиям российских военнослужащих в Купянске должны решительно пресекаться.

Об этом российский лидер сказал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации.

«Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске тоже, конечно, нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого», — указал президент.

29 декабря Путин провёл совещание о ситуации в зоне СВО.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения российской группировки войск «Запад» ведут штурмовые действия на северо-западе Купянска и уничтожают украинских военных.