Путин поручил пресекать попытки помешать российским военным в Купянске
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что любые попытки противника помешать действиям российских военнослужащих в Купянске должны решительно пресекаться.
Об этом российский лидер сказал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации.
29 декабря Путин провёл совещание о ситуации в зоне СВО.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения российской группировки войск «Запад» ведут штурмовые действия на северо-западе Купянска и уничтожают украинских военных.