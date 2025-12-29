Белоусов заявил, что в зоне СВО все идет динамично и с опережением темпов

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что в зоне специальной военной операции все идет по плану. При этом он охарактеризовал ситуацию как динамичную, добавив, что российские войска опережают намеченные темпы.

«Все идет по плану, очень динамично, я бы сказал даже <...> с опережением темпов, которые планировались еще изначально. Действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год», - отметил глава оборонного ведомства.

Прежде начальник Генерального штаба ВС РФ заявил, что в декабре 2025 года темпы продвижения российских войск стали самыми быстрыми.