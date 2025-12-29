Путин поручил продолжать расширение полосы безопасности на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин распорядился в 2026 году продолжить мероприятия по увеличению зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Такое заявление он сделал на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции.

«Продолжить в 2026 году работу по расширению полосы безопасности», — заявил российский лидер на совещании.

Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». Как отметил командующий группировки «Север», такая полоса в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту.

Ранее Владимир Путин ставил перед группировкой войск «Север» задачу создать зону безопасности на российской границе для более надежного прикрытия территорий, прилегающих к линии боевого соприкосновения, и снижения рисков для мирного населения. Тогда не уточнялось, какие именно меры будут использованы, однако подчеркивалось, что речь идет о комплексе мероприятий по усилению защиты приграничных районов.