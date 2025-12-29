Герасимов рассказал Путину о невозможности ВСУ проводить наступления

Украинская армия на данном этапе не может проводить наступательные операции, теперь она сосредоточена только на обороне. Об этом во время доклада президенту России Владимиру Путину на совещании, посвященном ситуации в зоне проведения СВО, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает. Основные усилия сосредоточил на укреплении своей обороны», — заявил Герасимов.

Он также добавил, что, находясь в обороне, ВСУ предпринимают попытки для того, чтобы замедлить темпы российских войск, пытаясь провести контратаки на отдельных участках фронта, в том числе с помощью дронов.

Также Герасимов сообщил о том, что ВС РФ сейчас наступают почти по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.