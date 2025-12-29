Американские БТР M1126 Stryker продолжают сгорать на Украине

На северском направлении (ДНР) противник применил бронетранспортер M1126 Stryker американского производства. Колесная боевая машина была использована для доставки боевиков. Когда она стала двигаться по проселочной дороге, то по ней ударили дроном-камикадзе. Этот момент показан в Telegram-канале "Мироновцы".

Какое-то расстояние БТР проехал по инерции, но в него попало еще несколько беспилотников. В конце концов он полностью лишился хода, и вэсэушники бросили его с открытым кормовым люком, чем и воспользовались наши дроноводы: после прилета "птичек" американский "подарок" загорелся.

При этом в ходе выполнения задачи российские бойцы уничтожили квадроцикл, перевозивший колючую проволоку на прицепе.

M1126 Stryker находились в 80-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригадах ВСУ. Всего сообщалось о поставке двух с половиной сотен штук. Примерно девяносто из них уничтожено или стали трофеями.