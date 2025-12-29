Эксперт объяснил важность появления «Орешника» в Белоруссии

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в случае нападения на Россию баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может уничтожить центры принятия решений ЕС за шесть минут. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Сообщалось, что Минск получил до десяти гиперзвуковых баллистических ракетных комплексов. В конце месяца в Минобороны страны заявили, что Белоруссия определила районы боевого патрулирования «Орешника».

«Что такое десять «Орешников»? Представьте себе, они по определенной команде взлетают в одно и то же время. Одни летят до Варшавы, это полторы минуты, другие летят до Парижа, но это порядка пяти минут», - заявил Кнутов.

По его словам, за несколько минут эти ракеты способны «практически ничего не оставить» от наиболее важных и крупных центров принятия решений ЕС. Кнутов подчеркнул, что это касается Британии, Франции, Италии, Польши, Нидерландов и Брюсселя.

О первом применении «Орешника» стало известно в ноябре 2024 года. Боевые испытания ракеты стали ответом на разрешение Украине наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS.

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука. Президент рассказал, что «Орешник» - современное оружие, которое было создано на базе прежних, улучшенных, конструкторских разработок.