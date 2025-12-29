Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках «гарантий безопасности» хочет видеть на Украине западные вооруженные силы. Об этом сообщили украинские СМИ. При этом Москва неоднократно заявляла, что подобные планы считает неприемлемыми и предупреждала о риске прямой эскалации.

«Присутствие международных войск — это действенные гарантии безопасности, усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают», — цитирует главу киевского режима украинское издание «Новости.LIVE».

По его словам, в таком случае у украинских граждан якобы будет некая уверенность.

Зеленский рассказал о сроках мирных договоренностей

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлогне сообщил, что США не собираются вводить войска на территорию Украины в рамках новой стратегии национальной безопасности. По его словам, вместо военного вмешательства Вашингтон намерен усиливать «экономическое давление» на Россию. Ранее об этом же говорил американский Трамп. В Кремле подчеркивали, что разговоры о возможной отправке западного контингента фактически подталкивают к продолжению боевых действий.