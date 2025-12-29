Названа модель уничтожившего украинский «Зоопарк» дрона

Радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы ВСУ, которую уничтожили ударом дрона Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон», могли поразить аппаратом БМ-35. Модель беспилотника назвал Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации обратили внимание на ролик, демонстрирующий удары дронов «Рубикон». В частности, украинские РЛС «Зоопарк-3» и «Пеликан» атаковали беспилотниками с двигателем в передней части корпуса. Автор допустил, что «Рубикон» использовал дроны-камикадзе, известные как БМ-35.

Считается, что БМ-35 — это аппараты с треугольным крылом, которое делает их похожими на «Герани». При этом БМ-35 меньше дальнобойных дронов-камикадзе. Аппарат может поражать цели, выполнять разведывательные задачи и работать в качестве ложной цели.

Ранее в декабре стало известно о разработке новой модификации российского беспилотника «Молния-2». Разведывательная «Молния-2Р» получила камеру со стабилизацией.