Депутат назвал главные события СВО за год

Главной фронтовой новостью 2025 года стало взятие российскими войсками под контроль Красноармейска и Северска в ДНР, а также Гуляйполя в Запорожской области. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев «Газете.Ru» 29 декабря.

Он отметил, что бои вокруг этих населенных пунктов шли не один год.

«Красноармейск, Северск, Гуляйполе — безусловные фронтовые успехи, — сказал депутат. — И в целом итогом может стать тот факт, что практически на всех направлениях у нашей армии сейчас стратегическое преимущество».

Журавлев добавил, что основной задачей СВО является обеспечение безопасности страны. РФ достигнет поставленных целей, заключил он.

Об освобождении Красноармейска сообщалось в ноябре, Северска и Гуляйполя — в декабре.