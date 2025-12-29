В Краснодарском крае объявлена «беспилотная опасность»

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность в связи с угрозой падения беспилотных летательных аппаратов, сообщается в оповещении приложения МЧС России. Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к оперативным действиям.

В официальном предупреждении ведомства содержится инструкция для граждан. Им рекомендовано укрыться в защищенном помещении, таком как подвал или специальное защитное сооружение. Необходимо отойти от окон, чтобы минимизировать риск получения травм от осколков стекла в случае возможных инцидентов.

Кроме того, в сообщении МЧС указано, что при падении взрывных устройств или обнаружении их последствий необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Это позволит оперативно передать информацию специалистам для реагирования.

В последнее время подобные оповещения стали нередкой практикой в ряде приграничных и южных регионов страны. Они являются частью комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения в условиях повышенных угроз с использованием беспилотных средств.