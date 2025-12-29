Ускоренные темпы продвижения нашей армии вынудили главу киевского режима отказаться от максималистских требований. Он стал работать над способом прекращения конфликта, такое мнение выразил журналист телеканала Sky News Джон Спаркс. По его словам, Зеленский стал говорить о возможности проведения референдума, хотя ранее никогда этого не упоминал.

«Им нужна сделка. Войска истощены на фронте, они теряют территории», — сказал в сюжете репортёр.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение должно быть вынесено на всеобщее голосование.