Системные удары ВС РФ по ключевым логистическим узлам на западе Украины меняют картину снабжения украинской армии и наносят критический урон планам НАТО. Киев может лишиться до 40% всех поставок вооружения от стран Запада, а также до 60% поставок тяжелой бронетехники. Как сообщает aif.ru, об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Как ранее сообщал эксперт по связи и дронам с позывным Флэш, ВС РФ прицельно бьют по железнодорожной инфраструктуре ВСУ, через которые на Украину идет основное снабжение из Польши и Румынии. Особенное внимание уделяется железнодорожной ветке Киев-Ковель, которая связывает Украину с польским транспортным и авиационным хабом.

Иванников отметил, что ВС РФ принимают «комплекс мер по недопущению поставок вооружения». Он уверен, что без западного оружия Украина «будет как срезанный гриб».

«Западным странам в ближайшее время придется задуматься над новыми маршрутами поставок вооружения на Украину, так как через польский транспортный и авиационный хаб Жешув, через который поступало оружие, больше оно идти не сможет. Похожая ситуация и с Румынией», — заявил эксперт.

Основной объем тяжелой техники для Украины поставляется именно через железнодорожные пути. Таким образом, удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ лишают Киев большей части танков и бронемашин НАТО еще до их прибытия на фронт.

При этом текущие операции Иванников назвал лишь частью планомерной работы по пресечению военных поставок. У ВС РФ есть все возможности для того, чтобы полностью перекрыть ВСУ пути для перевозки оружия по железной дороге. Это ставит перед Киевом и его западными союзниками практически нерешаемую задачу: необходимо не только находить технику, которая постоянно теряется, но и в сжатые сроки строить новые, более длинные и уязвимые логистические цепочки. В результате стоимость и сложность поддержки украинской армии резко возрастают.