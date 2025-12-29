Формирования киевского режима продолжают терять авиационную технику. Наряду с боевыми самолетами и вертолетами вроде Су-27 и Ми-24 противник лишается и военно-транспортных бортов, например Ан-26. Уничтожение именно такого двухмоторного летательного аппарата показано в видеоотчете центра "Рубикон".

Дрон-камикадзе влетел прямо в кабину пилотов, когда летающий "грузовик" стоял на бетонной полосе аэропорта Николаева. Судя по всему, "двадцать шестой" получил тяжелые повреждения, и, даже если не был полностью уничтожен, теперь вряд ли когда-нибудь поднимется в небо.

Сообщается, что нашему БПЛА удалось преодолеть восемьдесят километров от точки запуска.

Российские беспилотники постоянно совершенствуются. У них растет дальность применения, точность и помехоустойчивость. Это регулярно демонстрируется специалистами "Рубикона".