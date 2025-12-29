Зеленский рассказал, когда на Украине прекратят военное положение

Прекращение действия военного положения на украинской территории станет реальностью, как только Киев получит заверения в своей безопасности, включающие механизмы контроля и участие стран-партнеров, заявил Зеленский.

Ранее он отмечал, что Украина была готова к отводу своих военных сил от линии соприкосновения при условии зеркальных действий со стороны России с целью формирования демилитаризованной зоны.

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Вместе с тем, президент Украины стремится к получению непоколебимых гарантий безопасности, в которых будут четко прописаны действия союзников Киева в ситуации, когда Москва нарушит условия мирного соглашения, как сказано в публикации.