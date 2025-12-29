После новых ударов ВСУ по гражданским судам Россия перешла к решительным действиям. Ракетные удары и атаки дронов методично уничтожают портовую инфраструктуру, лишая Украину возможности использовать морские пути.

Экономика Украины в зоне риска: морская логистика под угрозой паралича. До ударов порты Одессы и Николаева работали в ограниченном режиме, ориентируясь на экспорт зерна и импорт контейнерных грузов. Сейчас же почти половина критически важных грузов, включая детали для промышленности и нефтепродукты, поступала морем. Потеря портов означает не только удар по экспорту, но и коллапс промышленности и снабжения.

По мнению политолога Владимира Карасева, эскалация атак – попытка сорвать мирные инициативы и удержать внимание Запада любой ценой, но эффект обратный. Украина ускоряет собственную блокаду, пишет Царьград.

Морская блокада может выглядеть следующим образом: закрытие акватории, развертывание корабельной группы, рой морских БПЛА, усиление береговой обороны и установка минных рубежей. В таком виде блокада – технически реальная операция.

Украина оказалась в ситуации, когда решения принимаются импульсивно, а не стратегически. Риск для судов растет, дипломатические сигналы Москвы превращаются в дорожную карту действий. Лишение Киева выхода к морю, казавшееся невероятным вчера, сегодня – вопрос времени. А ведь предупреждали.