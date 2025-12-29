Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военных, взявших под контроль село Диброва в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад», — говорится в сообщении.

Белоусов подчеркнул, что бойцы в ходе специальной военной операции выполняют задачи на самых сложных направлениях.

О взятии под контроль села Диброва стало известно ранее 29 декабря. В Минобороны тогда заявили, что бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины, бригады Нацгвардии и бригады теробороны, в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы и Глушковка, а также Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка ДНР.