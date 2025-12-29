Российский FPV-дрон уничтожил украинский самолет

© Lenta.ru

FPV-дрон центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожил украинский самолет. Видео публикует Telegram-канал центра.

На кадрах можно увидеть уничтожение украинского вооружения. Также уничтожен самолет Ан-26. Демонстрируется месторасположение ликвидированных объектов. Съемка велась с воздуха.

В ноябре британская Financial Times заявила, что «Рубикон» кардинально изменил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее FPV-дрон центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбил украинский беспилотник в воздухе.