ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю. Об отражении атаки рассказало Минобороны России в Telegram.

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были перехвачены в небе над регионом. Конкретного района уничтожения дронов в Минобороны не назвали.

БПЛА были перехвачены в период с 8:00 до 12:00 мск. Все они относятся к классу беспилотников самолетного типа. Такие дроны способны преодолевать значительные расстояния и нести внушительный заряд.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Жертвой удара стал мирный житель.