Российский военный корреспондент Александр Коц отмечает, что «мирный план» Зеленского лишён ряда ключевых элементов, которые присутствовали в предложении Трампа и обсуждались в Анкоридже. Документ украинского лидера полностью возлагает ответственность на Россию, при этом не накладывая обязательств на Киев, Европу или западные государства в целом.

Коц выделяет несколько упущений. Во-первых, в договоре отсутствует ответственность Украины и Европы за возможный срыв режима прекращения огня, будь то инциденты с БЭК, дронами или неосторожными действиями отдельных военных. Во-вторых, план не предусматривает зеркальных гарантий безопасности: Россия готова их дать, а Украина — нет, в отличие от проекта Трампа, где при агрессии Украины терялись гарантии США, а НАТО обязуется не расширяться и не размещать войска на Украине.

Третье упущение — численность ВСУ, которая в плане Зеленского завышена до 800 тысяч вместо 600, как в предыдущей версии. Четвёртое — отсутствие закрепления внеблокового статуса и ограничения членства в НАТО. Пятое — исключён пункт о возвращении России в глобальную экономику, что актуально с учётом смещения центров силы на Глобальный юг.

Шестое — план не защищает права русских и православных, а нормы толерантности не предотвращают проявления нацизма и русофобии, в отличие от американской версии. Седьмое — исчез пункт об амнистии для всех участников конфликта, что оставляет Украине возможность захвата заложников за рубежом.

В итоге, как пишет Коц, утверждение плана без учёта интересов России и вопросов глобальной безопасности делает любые договорённости неполноценными.