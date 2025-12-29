Информация о ситуации в зоне СВО. Российские войска зачищают Степногорск от оставшихся там радикалов. Как сообщают с передовой, наши подразделения продвигаются на север - к Веселянке.

Активные боевые действия продолжаются в районе Гуляй Поля. Западнее населённого пункта противник пытался собрать кулак для контратаки. Но точным ударом артиллерии вражеская группа была ликвидирована.

В зоне ответственности "Восточной" группировки действуют истребители-бомбардировщики Су-34. Во время боевого вылета они уничтожили пункт временной дислокации националистов.

А это кадры из освобождённого Димитрова. Наши подразделения окружили формирования радикалов. Не позволяя боевикам маневрировать или отойти, они методично уничтожали живую силу и технику противника. После зачистки населённого пункта бойцы развернули флаг России.