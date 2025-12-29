В Эстонии признали нежелание России нападать на страны НАТО

Глава Департамента внешней разведки Каупо Розин заявил, что у Москвы нет намерений атаковать ни государства альянса, ни республики Балтии.

В интервью журналистам он выразил мнение, что Россия «уважает НАТО и старается избегать какого-либо открытого конфликта».

17 декабря на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что политики в Европе «повышают градус истерии и вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.