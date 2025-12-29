Оппоненты России не могут не считаться с наличием у России таких новейших образцов вооружения, как «Орешник», «Посейдон», «Буревестник», аналогов которым нет в мире. Об этом в интервью «Россия 24» рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее мнению, слова президента РФ Владимира Путина о том, что в России самая лучшая армия, являются абсолютно справедливыми.

Матвиенко добавила, что уходила из коллегии Министерства обороны с чувством гордости и защищенности страны и россиян.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в стране. По словам главы государства, к дежурству приступила «не одна машина», однако уточнять их число он не стал.

Лукашенко опроверг информацию о размещении комплекса в районе Слуцка, подчеркнув, что местоположение «Орешника» сообщать не намерен. При этом, по его словам, распространяемая информация о дислокации комплекса является «полным вымыслом».

Ранее в России прокомментировали заступление «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии.