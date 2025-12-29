Появилось фото реактивной "Герани-3" с модулем Starlink

Украинский зенитный дрон прислал детальное изображение реактивного БПЛА "Герань-3" с двумя интересными подробностями.

Во-первых, в кадре - представитель новой серии дронов с бортовым номером Ю-009. Во-вторых, в носовой части "Герани" имеется модуль для размещения помехозащищенной антенны спутниковой навигации "Комета" и модуля спутниковой связи Starlink, пишет "Осведомитель".

Как «Герань» стала одним из самых эффективных вооружений на СВО

Перечень задач, которые выполняют "Герани" на СВО, стремительно расширяется. Этим обусловлены рост объемов производства беспилотника и совершенствование его оснащения.

Во время недавнего налета на Киев дроны не только били по целям, но работали также наблюдателями-корректировщиками, летая над городом на малой высоте.

© соцсети

БПЛА научили уходить от зенитных FPV-дронов и самим работать в режиме FPV. В перечне побед "Гераней" среди сотен уничтоженных мостов и подстанций есть как минимум один герой Украины.