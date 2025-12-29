Китай объяснил свои учения у Тайваня защитой государственного суверенитета

Китайские военно-морские учения у берегов Тайваня вызваны необходимостью самозащиты и являются ответом на внешнее вмешательство во внутренние дела Китая. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, его цитирует ТАСС.

«Это необходимые действия для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также решительный ответ на действия внешних сил, которые пытаются использовать Тайвань для сдерживания Китая», — сказал он.

По словам дипломата, действия «внешних сил» направлены против Китая и «толкают ситуацию в проливе к опасной грани войны».

29 декабря Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, выступив с «серьезным предупреждением» против любых попыток островного государства добиться независимости.