Правительство Италии отправит новый пакет помощи на Украину

29 декабря 2025 года Кабинет министров премьер-министра Италии Джорджии Мелони утвердил 11-й пакет военной помощи для Украины на 2026 год. Об этом пишет издание Reuters.

© Газета.Ru

По информации СМИ, пакет был утвержден, несмотря на сопротивление правой итальянской партии «Лига», которая выступает против спонсирования Киева. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини утверждал, что направление дополнительной помощи Украине проспонсирует коррупцию в стране и не поможет завершить боевые действия. Критики обвинили его в продвижении интересов России. Также «Лига» заявила, что, в отличие от текста 2025 года новый указ предусматривает предоставление материально-технического и медицинского оборудования для гражданского использования, а также оборудования, необходимого для защиты от ракетных, беспилотных и кибератак.

Сторонники законопроекта пообещали, что «Италия продолжит оказывать Украине военную, экономическую и политическую поддержку».

В декабре начальник штаба обороны Италии, генерал Лучано Портолано в интервью Il Sole 24 Ore рассказал, что Минобороны Италии предоставила военную помощь Украине на сумму более €3 млрд.

Также в декабре 2025 года стало известно, что из документа о помощи Украины в 2026 года пропало слово «военная». Журналисты связали это с компромиссом, который сторонники помощи Украины достигли с представителями партии «Лига».