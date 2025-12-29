Украинские солдаты приезжали на самоходной артиллерийской установке (САУ) во дворы жилых домов в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беженца по имени Евгений.

Мужчина рассказал, что однажды солдаты ВСУ приехали на САУ к одному из домов в районе Шахтёрского. По его словам, солдаты были пьяны.

«Как мы поняли, что они были пьяные? Через 5-10 минут приехали офицеры и начали орать на экипаж: что они творят, дебилы», - рассказал Евгений.

Он добавил, что украинские солдаты не смогли самостоятельно развернуться. Выводить машину пришлось другому экипажу.

По словам мужчины, подобное происходило регулярно: нетрезвые военные ВСУ приезжали на тяжелой технике, используя дворы и улицы как позиции для стрельбы.

Ранее жительница Красноармейска Галина Кулик рассказала РИА Новости, что операторы дронов ВСУ выгнали ее из дома вместе с мужем. По словам женщины, украинские солдаты запускали беспилотники с территории дома мирных жителей.