В Сумской области в русский плен сдались четверо военнослужащих ВСУ.

Произошло это на участке, куда украинцы накануне перебросили подкрепление, батальон 123-й бригады территориальной обороны, пишет "Северный ветер".

123-я бригада прославилась самовольным оставлением позиций в октябре 2024 года на Донбассе. Когда же часть вывели в тыл, чтобы привести нервы в порядок, солдаты устроили в Николаевской области акцию протеста, где заявили о плохой подготовке, нехватке оружия и боеприпасов.

Теперь 123-ю ОБрТрО отправили останавливать русское наступление в Сумской области - тут, мол, некогда будет думать о грустном.

По иронии судьбы, солдаты сдались в плен как раз во время наступления отрядов группировки ВС РПФ "Север". Те продвинулись на семи участках.