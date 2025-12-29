СМИ: "Орешник" сможет поражать цели по всей Европе и в Атлантике

MWM: "Орешник" сможет поражать цели по всей Европе и в Атлантике
Российский подвижный грунтовый ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" позволить России и Беларуси противостоять объединенным силам НАТО, сообщает Military Watch Magazine.
Предполагается, что дальность действия ракеты "Орешник" составляет 4000 километров, при этом она оснащена несколькими независимо перенацеливаемыми боеголовками, установленными на гиперзвуковых блоках, способных маневрировать и приближаться к целям с неожиданных направлений.
"Сочетание дальности и передовых возможностей позволяет поражать цели по всей Европе, а передовое развертывание в Беларуси дает возможность поражать цели западнее и в глубине Атлантического океана", - пишет MWM.
Ракета обеспечивает возможность нанесения тактических ядерных ударов по ключевым целям в континентальной Европе, включая ключевые командные центры и военные базы, что может позволить РФ и Беларуси противостоять объединенным обычным силам НАТО, подводит итог издание.
Напомним, что о заступлении комплекса "Орешник" на боевое дежурство в Беларуси президент страны Александр Лукащенко сообщил 18 декабря. По его словам, речь идет максимум о десяти комплексах.