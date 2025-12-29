Использование Россией терминалов Starlink на своих беспилотниках осложнило усилия Украины по ведению радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, сообщает The National Interest.

© Российская Газета

Ранее стало известно, что терминалы Starlink стали устанавливать на российские БПЛА. Изображение "Молнии-2" с таким терминалом было получено с зенитного дрона ВСУ.

Издание отмечает, что Россия воспользовалась лазейкой, созданной американцами, которая позволяет компании SpaceX участвовать в боевых действиях, не считаясь при этом комбатантом. Поэтому Starlink вряд ли сможет возразить, так как Украина уже использует эту систему, указывает NI.

"И Starlink не может сейчас отключить доступ России к своей системе, не ухудшив при этом доступ Украины к этой системе. Это полный бардак", - пишет издание.

По словам украинцев, россияне успешно интегрировали терминалы Starlink в свои наступательные беспилотники и смертоносность этих систем возросла в десять раз.

Теперь, если НАТО хочет ослабить российские беспилотные системы, альянсу придется настаивать на прекращении использования Starlink над Украиной, что означает прекращение использования Starlink и ВСУ. А это еще больше подорвет боеспособность украинской обороны, подводит итог The National Interest.