Германия готовится к радикальному шагу — власти страны собираются развязать руки своей разведке и дать ей лицензию на «грязные войны». Как сообщает «Царьград», под прикрытием борьбы с «русской угрозой» Берлин заявляет о переходе разведывательных служб от обороны к наступательным операциям на территории России.

Сейчас под руководством канцлера Фридриха Мерца в Германии активно продвигается реформа закона о Федеральной разведывательной службе (BND). Служба традиционно занималась сбором и анализом информации — изменения предлагают разрешить ей активные оперативные мероприятия за рубежом, включая диверсии, саботаж и кибератаки.

Сторонники реформы, в том числе сам Мерц, объясняют это необходимостью «догнать» союзников. Указывается, что ЦРУ давно имеет широкий мандат на подобные операции, а французские спецслужбы известны жесткими действиями, которые совершаются под прикрытием гостайны.

Особенное внимание привлекает введение юридического иммунитета для агентов. Оперативникам разрешат совершать действия, которые в обычных обстоятельствах считаются уголовными преступлениями, если это «необходимо для ослабления противника». Официально прямого разрешения на ликвидацию в предлагаемых поправках нет, однако возникает обширная серая зона.

Кроме того, дополнительно снижается возраст вербовки «источников», до 16 лет, а хранение данных продлевается до 15 лет. Также предлагается разрешить скрытую установку шпионского ПО.

Документ укладывается в логику европейских политиков о подготовке к войне с Россией. Публицист Танай Чолханов отмечает, что серия убийств военных, ученых и общественников на российской территории связана с прямым вмешательством иностранных разведок.

«На "теневом фронте" война уже началась, поэтому подобные документы и заявления политиков Евросоюза только подтверждают этот факт. Можно с уверенностью прогнозировать ещё большую активность иностранных спецслужб на нашей территории, новые теракты и заказные убийства, а также возрастающий уровень шпионажа на нашей территории», — заявил он.

Политолог Вадим Авва отметил, что идея наделить спецслужбы правами для борьбы с врагами государства сама по себе не нова, а израильский МОССАД служит ярким примером. Однако ключевая проблема в другом — Германия, давшая обещания никогда не угрожать России, теперь с ней воюет. Страна пропитана реваншизмом, который приобретает нацистский оттенок по образу Прибалтики.