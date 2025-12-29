ВСУ «положили» роту солдат с бронетехникой в самоубийственной атаке под Гуляйполем

Подразделения ВСУ предприняли контратаку в районе Гуляйполя. По имеющейся информации, утром 28 декабря в атаку была брошена тактическая группа численностью примерно до роты — около 60 военнослужащих, возможно больше. Действия пехоты сопровождались бронетехникой: в бою участвовали два танка и до трёх единиц боевых бронированных машин.

Столкновение длилось порядка четырёх часов, однако развить наступательные действия украинской стороне не удалось. Попытка прорыва быстро захлебнулась и, исходя из задействованных сил и средств, носила скорее характер пробного удара — своеобразной разведки боем с целью проверки устойчивости обороны на проблемном участке.

Как пишет «Военная хроника», по итогам боя атакующая пехота понесла серьёзные потери, а задействованная бронетехника была поражена и выведена из строя. После утраты ключевого оборонительного узла – Гуляйполя – ВСУ продолжают предпринимать разрозненные локальные вылазки малыми группами, не располагая возможностью оперативно усилить эти действия или обеспечить им полноценную поддержку.