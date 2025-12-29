В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Сумской области и в районе Гуляйполя. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 29 декабря.

Уничтожение «Вампира»

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили гексокоптер ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Российские FPV-дроны на оптоволокне ликвидировали украинского солдата из расчета БПЛА и тяжелый беспилотник гексокоптерного типа «Вампир».

Операция лишила ВСУ возможности противостоять российским штурмовикам, подчеркнули в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск «Север» продолжили расширять буферную зону.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» уничтожила два пункта управления дронами и пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена под Константиновкой.

Беспилотная разведка ВС РФ выявила в одном из поселков три пункта, которые украинские солдаты оборудовали в пустующих зданиях. По выявленным целям были нанесены удары 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами.

Удар Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и командному пункту ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели были поражены, Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

ВСУ лишились штурмовой группы

ВС РФ предотвратили попытку контратаки ВСУ в лесу Харьковской области юго-западнее села Лиман. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что ВСУ попытались вернуть утраченные позиции и провести контратаку. По итогам боя половина солдат из украинской штурмовой группы была ликвидирована. Остальные получили ранения.

Срыв контратаки ВСУ

Артиллеристы ВС РФ ликвидировали несколько групп ВСУ к западу от Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

ВСУ потеряли целую штурмовую группу около Лимана

Воздушная разведка засекла движение групп ВСУ в лесу западнее Гуляйполя. В Минобороны отметили, что украинские подразделения готовились к контратаке. Попытка контратаки была сорвана ударами российской артиллерии.

Продвижение ВС РФ в Сумской области

ВС РФ продвинулись на семи участках в Сумском и Краснопольском районах Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В результате наступления ВС РФ были взяты в плен четверо украинских солдат. Также была сорвана попытка контратаки ВСУ в районе Андреевки.