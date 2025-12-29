Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ

Китай открыто и для всего мира продемонстрировал то, какое значение обычные гражданские контейнеровозы могут иметь в случае войны для выполнения боевых задач. В чем плюсы и минусы установки боевых контейнерных модулей на гражданские суда и почему этот пример мог бы быть актуальным и для России?

В Китае замечено торговое судно, вооруженное большим количеством пусковых установок для крылатых ракет, смонтированных в контейнерах. На фото видно, что это относительно небольшое судно, и видно чем его вооружили. Явным образом Китай хочет продемонстрировать миру свои возможности, иначе они бы не привели все пусковые установки в боевое положение днем в открытом гражданском порту Шанхая – а они это сделали.

На борту судна установлены: зенитно-артиллерийский комплекс «Тип 1130» с автоматической 30-мм семиствольной пушкой и индивидуальной РЛС наведения, пусковые установки пассивных помех «Тип 726», три радиолокатора различного назначения, дополнительные спасательные плоты в большом количестве. А самое главное – пусковые установки крылатых ракет общим количеством 60 единиц.

Это больше, чем обычно имеется на борту американского эсминца (у него 96 пусковых ячеек, но большую их часть обычно занимают зенитные ракеты). Это больше, чем может вместить любой из российских кораблей, кроме тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

Все оружие выполнено в виде контейнерных модулей, которые могут сниматься с судна и перевозиться отдельно. Кроме того, они дают возможность скрытного довооружения торговых судов. Установки напоминают российские контейнерные установки для ракетного комплекса Club (экспортного варианта комплекса «Калибр»).

Не совсем ясно, как решается вопрос электроснабжения всей этой техники. Возможно, китайцы установили на судне дополнительные дизель-генераторы, а может быть они тоже смонтированы в контейнерах.

Минусы такого судна ясны: малая по сравнению с военными кораблями скорость, ухудшенная остойчивость при поднятых пусковых установках и высокие требования к условиям пуска – качка корпуса должна быть минимальной. Это, судя по всему, стало одной из причин, по которым подобное оружие не попало в ВМФ России – для нормальных пусковых установок в корпусе корабля качка является существенно меньшей проблемой.

Но и плюсы очевидны. Имея более десяти тысяч торговых судов, Китай без проблем мобилизует столько, сколько надо для нужд военного флота, а промышленная мощь КНР позволит произвести любое количество ракетных установок и оборудования для них. При этом никакая спутниковая разведка не позволит отличить такое судно от обычного небольшого контейнеровоза.

Это позволит Китаю иметь тысячи развернутых в море крылатых ракет, в том числе большой дальности. В том числе не сильно далеко от американской территории.

Возможно, и России стоит приглядеться к такому опыту. Согласно летним данным ООН, Россия имеет 1718 судов под своим и иностранными флагами. Это на несколько единиц больше, чем, например, у США. Большинство наших судов – небольшие. При этом Россия удерживает значимое место в мире по числу капитанов торговых судов и морского персонала в целом.

При этом наш ВМФ небольшой, по числу надводных кораблей, способных действовать в океанских районах, находится примерно на уровне Южной Кореи. Налицо диспропорция, которую быстро не исправить.

Что если нарастающее напряжение потребует от ВМФ РФ резкого увеличения численности корабельного состава в строю? Ответ здесь может быть только один, а состоит он в том, что только что показал Китай – в мобилизации для военных нужд гражданских судов.

В советское время многие суда торгового флота сразу же создавались с возможностью военного применения.

На них предусматривались места под дополнительное радиоэлектронное оборудование, подкрепления палуб под оружие, возможность установки дополнительных дизель-генераторов и много других возможностей, которые позволяли быстро превратить гражданское судно в эрзац-корабль, ограниченно пригодный для военного использования.

Сегодня такой опыт утрачен, гражданские суда строятся без учета их применения на войне. Но контейнеризация оборудования позволяет отчасти обойти эти ограничения. Если все необходимое – от постов управления до дизель-генераторов – можно будет разместить в контейнерах, то довооружение гражданского судна становится куда менее сложной задачей.

Проблемой по большому счету станет проброска дополнительных кабель-трасс и доведение параметров обитаемости до новой численности экипажа. И то, и другое решаемо.

Российский ВПК уже демонстрировал и пусковые установки для крылатых ракет, подобные тем, что показал Китай, и аппаратуру управления, тоже в контейнерах.

Кроме того, еще и контейнеризированный комплекс ракетного оружия «Уран», изначально разработанный для ударов по надводным кораблям. Существовали работоспособные проекты буксируемых гидроакустических станций, критически важных для борьбы с подлодками противника – а именно они являются главной угрозой для надводных кораблей.

Также существуют автономные модули зенитно-ракетного комплекса «Тор». «Тор» был относительно успешно проверен флотом с кораблей в боях за остров Змеиный в Черном море, а после на учениях на Балтике. Это отработанная технология, которая может быть использована в любой момент.

Не хватает контейнерных опускаемых гидроакустических станций и комплекса «Пакет-НК» с малогабаритными торпедами и антиторпедами. Впрочем, теоретически можно создать и это, было бы желание и финансирование. Россия вполне может, обзаведясь недорогими контейнеризированными системами оружия, создать для себя возможность резкого увеличения боевого состава ВМФ.

Тем более что стоит иметь в виду и еще один сценарий применения данного класса судов – маловероятный, но исключать его полностью было бы легкомысленно. В случае угрозы ядерного нападения на нашу страну для гарантии нанесения ответного удара нужно разворачивать больше платформ, чем противник может поразить в принципе. И здесь массовое вооружение торговых судов крылатыми ракетами «Калибр» с ядерными зарядами станет очень полезным подспорьем. Отдельно взятое судно такого типа легко уничтожить, а десятки судов одновременно и скрытно – уже нет. Такое нападение гарантированно срывает внезапность атаки, что делает ее проведение ценой хоть как-то приемлемых потерь невозможным.

Конечно, прямо сейчас у России нет ни такого количества пусковых установок, ни «Калибров» с ядерными зарядами, ни самих зарядов для этих крылатых ракет, да и ситуация пока не требует таких мер. Но в столь непредсказуемой международной обстановке, как сегодня, стоит быть готовым к действиям и по такому варианту.

Иначе говоря, в текущей мировой обстановке вполне может сложиться экстренная ситуация – когда вымпелов с ракетами, гидроакустикой, беспилотниками, морскими минами, подразделениями специального назначения и еще чем-то подобным понадобится в разы больше, чем у нас есть сейчас. А значит, пример китайских товарищей имеет смысл рассмотреть внимательно. Можно заранее продумать применение подобных судов, а также позаботиться о том, чтобы их было чем вооружать. Время для этого пока еще есть – как и все, что необходимо для выполнения такой задачи.