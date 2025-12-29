Как передает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на собственные данные, объемы военной помощи Германии Украине в 2025 году резко сократились.

Согласно информации канала, в уходящем году Киев получил германских вооружений и материалов на сумму около 1,1 миллиарда евро, что эквивалентно примерно 100 миллиардам рублей. Для сравнения, в 2024 году поставки оценивались в 8,1 миллиарда евро или 738 миллиардов рублей.

Несмотря на сокращение, Германия остается одним из ключевых поставщиков вооружений для Украины, однако текущие цифры демонстрируют существенную разницу. Будут ли эти объемы восстановлены в будущем или новый уровень станет нормой, покажет ближайшая бюджетная политика нового правительства ФРГ.