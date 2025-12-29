Раскрыты подробности атак на РФ ночью

В течение прошедшей ночи над регионами России были перехвачены и уничтожены 89 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 49 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 18 БПЛА — над территорией Новгородской области, 11 БПЛА — над территорией Республики Адыгея, семь— над территорией Краснодарского края и по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областей.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее стало известно, что в Горловке из-за атаки ВСУ был повреждён объект теплоснабжающей организации.