Китай проведет военные учения вокруг Тайваня

Китай 30 декабря проведёт масштабные военные учения «Справедливая миссия — 2025» вокруг Тайваня.

В них, как пишет агентство «Синьхуа», примут участие все рода войск.

«Восточное командование НОАК направляет войска сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил и ракетных войск для проведения учений в Тайваньском проливе и районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань», — говорится в публикации.

В рамках учений будет отработано патрулирование «морской и воздушной боевой готовности», а также достижение интегрированного контроля, блокирование ключевых портов и районов, проведение многомерного сдерживания.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия неизменно признаёт Тайвань неотъемлемой частью КНР.

Также российский министр подчеркнул, что Россия поддержит КНР в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе.