КНДР провела учения по запуску дальнобойных крылатых ракет

КНДР 28 декабря провела учения с использованием стратегических крылатых ракет дальнего действия, на них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что стратегические крылатые ракеты примерно за 10,2 секунды каждая совершили полёт по орбите, установленной на воздушном пространстве над Жёлтым морем, и «попали в мишень».

В конце ноября Ким Чен Ын заявил, что ВВС КНДР будут оснащены новыми стратегическими средствами.