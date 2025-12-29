Российские войска заставили ВСУ окончательно отступить из одного населенного пункта
Ситуация на сумском направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается ежедневно. Российские войска заставили противника окончательно отступить из населенного пункта Алексеевка, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Также уточнаяется, что украинская амрмия сдала Константиновку, и ВС РФ установили над ней полный контроль, после чего российские военные начали продвижение с севера и востока и начали штурм Кондратовки.