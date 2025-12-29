Ситуация на сумском направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается ежедневно. Российские войска заставили противника окончательно отступить из населенного пункта Алексеевка, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Также уточнаяется, что украинская амрмия сдала Константиновку, и ВС РФ установили над ней полный контроль, после чего российские военные начали продвижение с севера и востока и начали штурм Кондратовки.