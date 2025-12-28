Командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Вячеслава Луценко ликвидировали в зоне спецоперации. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

"В зоне СВО ликвидирован командир батальона 28-й ОМБр подполковник Луценко Вячеслав Анатольевич из Киева. Предположительно, подполковника ликвидировали в ДНР на Константиновском направлении", - уточнил источник.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пророссийские подпольщики в Одесской области ликвидировали двух сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК; аналог военкомата). Чиновник назвал произошедшее проявлением народной войны против "преступного режима, который уже давно стал людоедским".

В России заявили об агонии ВСУ

17 декабря глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что украинские войска с начала года потеряли в зоне боевых действий почти 500 тысяч военных.