Обещавший уничтожить Москву министр призвал готовить армию к худшему

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен призвал усилить возможности армии королевства, чтобы подготовиться к худшему. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне министр рассказал, что полк специального назначения бельгийской армии после 16 лет ожидания получил переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) PIORUN для борьбы с БПЛА.

По его словам, королевские войска будут готовы победить в войне будущего — гибкие, экономичные, с высокой способностью к быстрому адаптированию, с акцентом на технологии, киберсферу и инновации.

«Войне, которой, будем надеяться, никогда не будет. Но если 2025 год что-то и показал, так это то, что ради сохранения мира здесь нам придётся снова подготовиться к худшему», — отметил Франкен.

Глава МО Бельгии заявил, что не считает себя "безумцем" из-за критики в соцсетях

Ранее министр попытался оправдаться за излишне дерзкие высказывания в адрес России. Он заметил, что СМИ «неправильно интерпретировали» его слова о необходимости «стереть Москву с лица Земли».