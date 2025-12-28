Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Родинского

ТАСС

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населенного пункта Родинское ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов обратился к российским военным
"В упорных в боях с противником на красноармейском направлении воины-гвардейцы проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле", - сказано в поздравительной телеграмме министра.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

"Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества", - подчеркнул глава российского военного ведомства.