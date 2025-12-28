Российские военные поразили объекты энергетики, используемые ВПК Украины

Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, используемым ВПК Украины, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

ВС РФ ударили также по цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 27 декабря Украина подверглась масштабной атаке, пострадали объекты энергетического комплекса.

По его словам, страну атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в атаке были задействованы 40 ракет.