Российские военные завершили освобождение Гуляйполя в Запорожской области.

О взятии под контроль населенного пункта заявило 28 декабря Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника», — констатировали в ведомстве.

Также там сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.

В ходе боев за Гуляйполе уничтожено свыше батальона живой силы ВСУ

Ранее в Запорожской области заявили, что российские вооруженные силы сумели освободить Гуляйполе, прибегнув к тактике взятия полей обеспечения ВСУ. По словам местного депутата Степана Кувачева, такие действия позволяют выполнять поставленные задачи с минимальными потерями, и это уже становится тенденцией.