Системы противовоздушной обороны (ПВО) на прошедшие сутки уничтожили 370 дронов и управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, Вооруженные силы также нанесли удары по объектам энергетики, которые использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Потери ВСУ составили около 1240 солдат за сутки.

— Оперативно-тактической авиацией... нанесено поражение объектам энергетики, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, — передает сообщение министерства ТАСС.

Прошедшей ночью над Россией сбили 25 коптеров, 12 из которых — над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской, еще по два — над Волгоградской и Ростовской областями.

Воздушно-космические силы России ранее нанесли удар с помощью ФАБ-500 по пункту временного размещения Вооруженных сил Украины в городе Родинское в Донбассе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что национальная армия наступает по всем направлениям в зоне специальной военной операции, продвигаясь вглубь позиций армии Украины с ускоренными темпами.