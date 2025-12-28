В ВСУ объяснили, почему не забирают тела

Украина не может забирать тела своих военных, так как поле боя из раза в раз остается под контролем России.

Об этом в интервью «Громадському радіо» рассказал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

«Почему тела не уносят? Потому что фронт движется на нас. Тела остаются на территории противника. Как мы можем их эвакуировать?» — отметил он.

При этом Украина старается эвакуировать всех, кого может, подчеркнул военный.

19 декабря помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине тела тысячи погибших украинских военных в рамках стамбульских договоренностей. России передали 26 тел солдат.

Также в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия уже передала Украине 11 тысяч тел солдат ВСУ и получила 201 тело российского военного.