На Украине анонсируют очередной «контрнаступ». В этот раз — под Покровском.

© Московский Комсомолец

Командование украинских формирований сосредотачивает дополнительные силы на покровском направлении, готовя почву для возможных контрударов. О таких планах сообщил глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, обозначив район как один из ключевых участков текущего противостояния. Его слова приводит "Политика страны".

По его оценке, подразделения стягиваются не хаотично, а в рамках заранее продуманной тактики, предполагающей локальные контрштурмовые действия. Целью этих манёвров, как следует из его слов, является сковывание активности ВС РФ, ограничение его свободы действий и перетягивание части ресурсов на себя.

При этом Пивненко признал, что обстановка в районе Покровска остаётся крайне напряжённой. Он указал, что серьёзным фактором, осложняющим боевую работу, стали погодные условия. Постоянный туман, по его словам, снижает видимость, облегчает скрытное продвижение противника и заметно затрудняет контроль над ситуацией.

Ранее президенту России доложили о переходе под контроль российских войск Мирнограда и Гуляйполя, однако Генеральный штаб Украины эти данные ожидаемо опроверг.

Как пояснил военный блогер Юрий Подоляка, подобная реакция Киева выглядит закономерной в контексте внешнеполитической повестки. По его мнению, накануне контактов Владимира Зеленского с Дональдом Трампом украинскому руководству принципиально важно демонстрировать западным партнёрам не только устойчивость обороны, но и иллюзию успехов на линии боевого соприкосновения.