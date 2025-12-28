Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад о значительных успехах на фронте. Как сообщает РИА Новости, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов информировал верховного главнокомандующего о взятии под контроль ключевых населенных пунктов — города Гуляйполе в Запорожской области и Димитровской агломерации в Донецкой Народной Республике.

Путин назвал освобождение этих городов важными результатами боевой работы.

«После освобождения Гуляйполя открываются хорошие перспективы для развития дальнейшего наступления в Запорожской области. В свою очередь, полное взятие под контроль Красноармейско-Димитровской агломерации создает условия для окончательного освобождения ДНР», — заявил президент.

Он также отметил, что российские войска удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

Командующие группировками «Восток» и «Центр» доложили о завершении активной фазы боев в этих городах и переходе к этапу зачистки. Параллельно были освобождены села Вольное, Артемовка, город Родинское и поселок Степногорск. Путин поблагодарил военных за эффективную работу. В ходе совещания он также подчеркнул, что Россия готова завершить конфликт мирным путем, но если Киев откажется, задачи специальной военной операции будут выполнены силой.