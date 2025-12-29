Сырский сделал заявление о ситуации на фронте

Ситуация на фронте для украинской армии сейчас «действительно сложная, как и в прошлом году».

Об этом главком ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью украинскому «24 каналу».

«Сейчас мы можем сказать, что ситуация действительно сложная, как и в прошлом году. Но она характеризуется продолжением нашей борьбы и боевых действий фактически на всех участках фронта», – отметил он.

Также в интервью Сырский пожелал гражданам Украины «выдержки и понимания» и ответил, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир». Главком понадеялся, что «это будет справедливый мир» и что Украина «сможет сделать все выводы» и «учесть все ошибки», чтобы стать «лучшей страной в мире».

В декабре издание The Times написало, что украинская армия в 2026 году может столкнуться с недостатком финансирования людских ресурсов и «оптимизма». Журналисты отметили, что практика «бусификации» на Украине привела к бегству многих призывников из страны и вызвала нехватку рабочей силы в экономике. Также в армии распространено дезертирство.

Также в недавнем подсчете ТАСС указывалось, что из ВСУ в 2025 году дезертировали или ушли в «самоволку» более 200 тысяч военнослужащих. А на расширенном заседании коллегии Минобороны17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч». Украинское издание Страна.ua среди причин этого указывало недовольство военных зарплатами.